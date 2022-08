Pentedattilo Film Festival, gran finale: ecco i corti premiati

Per la sezione Territori in movimento, la prima e storica categoria in concorso, hanno vinto ex aequo: “Exam” di Sonia K. Hadad (Iran), “per l’uso efficace della suspense e delle emozioni forti”, non una semplice storia di formazione, ma il ritratto duro di una realtà struggente; “Il nostro tempo” di Veronica Spedicati (Italia) “per le sue atmosfere senza tempo. Sottile e sognatore con bellissimi movimenti di macchina”, il racconto di un rapporto padre-figlia, con i ricordi malinconici dell’ultima estate dell’infanzia. Le Menzioni speciali sono andate a: “Henet Ward” di Morad Mostafa (Egitto) e “Goodbye Golovin” di Mathieu Grimard (Canada/Ucraina).

Per la sezione Comedy, primo classificato “Beauty boys” di Florent Gouelou (France), una storia toccante che racconta la relazione distante tra due ragazzi, con la mascolinità e la sessualità che li tiene lontani. “un film bellissimo che parte dall’amarezza del rifiuto fino al momento in cui la diversità riunisce le persone nella fratellanza”. Menzioni speciali a: “Solstice d’un cœur brisé” di Fanny Lefort (Canada) e “Offro io” di Paola Minaccioni (Italia).

Per la categoria Animazione, vincitore “Mercurio” di Michele Bernardi, corto italiano che ha colpito la giuria “per la sua storia angosciosa, soffocante, tenace, autentica, che visualizza in uno stile artistico e romantico i traumi del fascismo e le dittature tramite le passioni di un giovane”. La Menzione speciale è andata a “Idodo” di Ursula Ulmi (Svizzera- Papua Nuova Guinea).

Per la sezione Thriller, all’italiano “Brodo di carne” di Vittorio Antonacci, si è aggiudicato il primo premio “per la sua ricercatezza registica, per la bravura dei suoi interpreti, per il finale spiazzante e atipico”. Menzione speciale a “The other side of the night” di Jaclyn Noel (USA) e a “Scenario” di Alex Avella e Alessandro De Leo (Italia).

Per i Music Video il vincitore è stato “I address” di Maxim Kotskiy (Ucraina), un video musicale che parla di politica “non quella da comizio formale, ma quella che parte dal popolo e che può veramente essere rivoluzionaria”.

Per le Sezioni speciali di quest’anno, scelte da una giuria del pubblico on line e off line, i premi sono andati ad “Amal” di Matteo Russo e Antonio Buscema per la sezione Showcase Calabria, e a “The new normality” di Matt Willis- Jones, per Quarantine Short Film.

Si conclude così questa edizione che ha avuto tanti momenti importanti: a partire dalle seguitissime anteprime a Reggio Calabria, Palmi e Locri, e poi con il fitto programma al borgo: le masterclass dirette da maestri della cinematografia e personalità della letteratura come Daniele Ciprì, Michele Caccamo e Aldo Nove, lo stesso Christian De Vita; ospiti importanti che hanno raggiunto il borgo, registi, attori, filmmakers stranieri e italiani: tra gli altri, dagli Usa Ayesha Adamo e Lisa Thomas, dal Canada Fanny Lefort e Olivier Normandin, dall’Italia Veronica Spedicati, Vittorio Antonacci, Giulio Neglia, gli attori Alessio Praticò e Walter Cordopatri; e poi gli incontri letterari, coordinati da Katia Colica, la mostra delle tavole del corto “Dattilo” di Claudio Quattrone, i momenti musicali con il cantautore Francesco Morrone, Senocrito Ensemble, Bolla trio.

Come ogni anno preziose le collaborazioni con gli altri festival internazionali con cui l’evento è gemellato, Unified Filmmakers Festival, Animate – Australia Animation Festival, Festival de Cine Italiano de Malaga, Lamezia International Film Fest, i cui rappresentanti presenti hanno dato vita a momenti di confronto e condivisione durante i giorni della manifestazione.