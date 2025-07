Al via oggi “Schermi”, Monteverdi: “La rassegna che celebra il cinema come spazio di incontro e condivisione”

Dichiarazione di Donatella Monteverdi, assessora alla Cultura

Oggi prende il via “SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA”, una rassegna che da cinque anni arricchisce le estati di Catanzaro, portando il cinema nelle piazze e nei quartieri. “Schermi” è un momento di comunità, di incontro tra le persone, un’occasione per vivere il cinema insieme, sotto le stelle, senza barriere.

Questa rasegna si distingue per il suo valore sociale e culturale, diventando un appuntamento fondamentale per la città e per l’intera regione. Non è solo l’opportunità di vedere film d’autore, ma anche un’occasione per sentirsi parte di un progetto collettivo, che riporta il cinema al centro della vita quotidiana. Le piazze, i cortili, i quartieri si trasformano in luoghi di aggregazione, dove ogni proiezione diventa un’occasione di condivisione e riflessione.

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro ha da sempre sostenuto con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono a rendere la nostra città un luogo più vivo, più aperto alla cultura e alle esperienze condivise. Continueremo a supportare eventi che, come “Schermi”, uniscono la bellezza del cinema all’importanza della partecipazione civica, consolidando il nostro impegno a promuovere attività che arricchiscano il tessuto sociale della città.

Quest’anno, “Schermi” si consolida come un punto di riferimento del panorama culturale del Sud Italia, estendendo il suo abbraccio a nuove città e raggiungendo una sempre più vasta platea di spettatori. È un evento che unisce, che coinvolge, che emoziona, creando legami e aprendo spazi di dialogo.