Calciomercato, la US Paolana su Baclet

La US Paolana 1922, società storica del calcio calabrese, comunica ufficialmente di aver manifestato il proprio interesse per Allan Pierre Baclet, attaccante di grande esperienza e carisma, protagonista assoluto della promozione del Cosenza Calcio in Serie B.

Baclet, classe 1986, rappresenta un profilo di altissimo livello, con un curriculum che lo ha visto indossare le maglie di club prestigiosi tra Serie B e Serie C, tra cui Lecce, Frosinone, Vicenza, Cosenza, Reggina, Juve Stabia e Promosport. Attaccante centrale di grande presenza fisica e tecnica, Baclet ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Lille, per poi proseguire in Francia con il Wasquehal (Ligue 2), approdando nel 2004 in Italia dove ha scalato le categorie fino alla cadetteria.

La sua esperienza più significativa rimane quella con il Cosenza Calcio, club con cui ha conquistato la storica promozione in Serie B nella stagione 2017/2018, realizzando 8 reti complessive, di cui 5 decisive nei playoff, entrando così nel cuore della tifoseria rossoblù come uno degli “eroi” di quella straordinaria impresa sportiva.

Recentemente, Baclet si è reso protagonista anche con il DB Rossoblù Città di Luzzi, contribuendo in modo determinante alla vittoria del campionato grazie ai suoi gol, tra cui la rete decisiva al 90° contro l’AK Cotrone, che ha permesso l’accesso ai playoff e la successiva promozione.

La società rende noto che nei prossimi giorni potranno esserci ulteriori sviluppi in merito a questa operazione, che si inserisce in un progetto di rafforzamento e valorizzazione del patrimonio sportivo e umano della Paolana. La US Paolana 1922, che si appresta a celebrare i 103 anni di storia, riconosce in Allan Baclet un esempio autentico di professionalità, determinazione e passione per il calcio. Valori che riflettono l’identità e la tradizione biancazzurra. Il club ritiene che il profilo di Baclet, forte di una lunga carriera ma con ancora tanta voglia di mettersi in gioco, possa rappresentare non solo un importante valore aggiunto dal punto di vista tecnico, ma anche un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei giovani calciatori locali, trasmettendo loro esperienza, mentalità vincente e spirito di appartenenza.