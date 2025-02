Champions League, Inter tra le favorite

L’Inter sarà l’unica formazione tricolore presente agli ottavi di finale di Champions League 2024-2025, tutte le altre squadre italiane sono già state eliminate. Il Bologna ha salutato durante la prima fase, peraltro ipotizzabile dopo la sua prima storica qualificazione. Inaspettate invece le uscite in sequenza di Atalanta, Milan e Juventus, out durante gli spareggi contro formazioni alla portata, almeno sulla carta: Club Brugge, Feyenoord e PSV.

Real Madrid e Liverpool in pole

Favorito davanti a tutti il solito Real Madrid di Carlo Ancelotti, reduce dal netto successo sul Manchester City, quotato vincente della manifestazione a 4.50. Poco più indietro il Liverpool, protagonista finora di una grande stagione sotto la guida del nuovo tecnico olandese Arne Slot.

Poco più staccati figurano Arsenal e Barcellona, entrambe bancate vittoriose della competizione a 7.00. Buone le chance anche per il Bayern Monaco a 7.50 e il solito PSG, a caccia del suo primo trionfo europeo, a 11.50.

Prima fase da applausi per l’Inter

La Beneamata è nel gruppetto delle formazioni in pole a 12.00 nelle quote Champions League pubblicate sulle piattaforme dei Bookmaker. I nerazzurri hanno chiuso la prima fase con un rotondo 3-0 sul Monaco, terminando al quarto posto a pari punti con Barcellona e Arsenal. Numeri importanti che proiettano i ragazzi di Simone Inzaghi tra i principali candidati alla finale.

L’Inter ha mostrato continuità e maturità, dominando la prima fase con prestazioni di alto livello.

La difesa si è dimostrata affidabile, subendo pochi gol e gestendo con sicurezza le partite. L’attacco, guidato dai suoi uomini migliori, ha creato occasioni e concretizzato con freddezza. Gestione perfetta del tecnico Inzaghi che ha saputo alternare i giocatori senza perdere equilibrio, abile nelle scelte tattiche soprattutto nei big match.

Champions League, l’elenco completo dei vincitori

La Champions League è la competizione di calcio per club più prestigiosa in Europa. La formazione che ha vinto più trofei è il Real Madrid con ben 15 titoli. Molto staccata la seconda squadra in graduatoria, il Milan a quota 7 trionfi, l’ultimo conseguito nel 2007.

A seguire Bayern e Liverpool a 6, Barcellona a 5 ed Ajax con 4 vittorie. L’Inter è ferma a quota 3 successi (l’ultimo risale al 2010), stesso numero del Manchester United. Infine, a quota 2 vittorie troviamo un’altra formazione italiana, la Juventus, che ha conquistato il trofeo nel 1985 e nel 1996, pur avendo disputato numerose finali nel corso della sua storia.