Loizzo ai parlamentari di Cosenza: “Impegniamoci per il Cosenza Calcio”

“Come parlamentare sono disponibile a qualsiasi interlocuzione con il Comune e con la società del Cosenza calcio per un impegno concreto e rivolgo lo stesso invito a tutti i parlamentari di Cosenza.. Non sono ancora svanite le speranze di mantenere la categoria ma penso che una squadra che si identifica con la città sia una questione sociale e politica. Per questo, sono disponibile a tutte le iniziative che il sindaco vorrà mettere in campo insieme alla proprietà, consapevole dell’importanza di un sostegno a uno dei simboli principali della mia città”. Lo afferma in una nota la parlamentare della Lega, Simona Loizzo.