Cosenza-Como 3-1 (2-1) nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B. Per i calabresi a segno D’Urso (31′), Rigione (37′) e Meroni (85′). Ospiti in gol con Vignali (41′).

Il cambio in panchina per il momento non sortisce effetti: Como ko pure al “Marulla”. Il Cosenza di Dionigi ritrova il successo ad oltre un mese di distanza dall’ultima volta. Prova convincente dei calabresi, bravi a sfruttare gli spazi lasciati dai lariani, dopo un avvio convincente.