Valle dell’Esaro-Promosport Women 0-9

Vittoria larga per la Promosport Women nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Crupi si impone 0-9 in casa della Valle dell’Esaro. Di seguito il tabellino dell’incontro:

Valle dell’Esaro: Borrelli (67′ Marno), Dattoli (40′ Giardullo), Cefalà, Spagnuolo, Bartucci, Iannuzzi T., Bellotti, Cerchiaro, Filippelli, Aita, Iannuzzi M. A disposizione: —. Allenatore: Bartucci

Promosport Women: Bajraktari, De Marco, Di Cello (80′ Spezzano), Stranieri, De Leonardo, Criseo, Tibullo (65′ Pisano), Surace, Giudice (81′ Miceli), Gattuso, Cardamone (70′ Farrell). A disposizione: Gigliotti, Zanfino. Allenatore: Crupi.

Marcatrici: 10′ Giudice, 21′ Cardamone, 35′ Cardamone, 56′ Giudice, 60′ Gattuso, 64′ Giudice, 72′ Gattuso, 77′ Surace, 81′ Surace

Le dichiarazioni di mister Crupi a fine gara “Non mi piace mai parlare del risultato, preferisco parlare della prestazione della mia squadra, positiva o negativa che sia. Oggi la prestazione mi è piaciuta perché abbiamo fatto quello che io ho chiesto riuscendo a farlo con disinvoltura e dedizione. Contentissimo poi per come la squadra ha gestito le forze in una giornata molto calda. Come da routine nella mia testa archiviata questa vittoria testa già alla prossima gara.”