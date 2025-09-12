Occhiuto visita cantiere nuovo ospedale Vibo: “Lavori avanzano, c’è buon vento per la Calabria”

“C’è buon vento per la Calabria. Sono a Vibo Valentia, questo è il nuovo ospedale di Vibo, quello che è stato sulla carta per vent’anni”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video pubblicato sui suoi social, che lo ritrae mentre visita il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia.

”Ora, vedete, sta crescendo, tra qualche mese sarà come è adesso l’ospedale della Sibaritide.

Qualcuno si arrabbia perché vengo a visitare i cantieri, ma c’ho buttato il sangue per questi cantieri, e quindi vengo a controllare che le cose proseguano per il verso giusto e abbiano il vento in poppa”.