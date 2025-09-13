Rissa tra cinque donne in strada a Serra San Bruno (VV): arrestate

Cinque donne, rimaste coinvolte in una rissa scoppiata in strada a Serra San Bruno, nel Vibonese, sono state tratte in arresto dalla polizia. L’episodio di violenza era stato notato direttamente dai poliziotti impegnati nei controlli di prevenzione, i quali, immediatamente scesi dal veicolo, si adoperavano per sedare gli animi e dividere le parti.

Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Serra San Bruno hanno consentito di identificare le persone coinvolte e accertare le singole condotte tra persone gia’ note per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato. A seguito dei colpi subiti nel corso delle reciproche violenze, due delle donne coinvolte nella rissa hanno subito lesioni personali che hanno reso necessario l’intervento di personale sanitario.

Le donne sono state arrestate e poste i domiciliari a disposizione dell’autorita’ giudiziaria di Vibo Valentia.