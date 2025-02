Polizia sventa truffe ad anziani nel Vibonese

La Questura di Vibo Valentia ha individuato e fermato l’autore di una truffa ai danni di un’anziana contattata da un sedicente avvocato che, insieme a un complice, aveva fatto credere che il figlio della donna fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla vittima sono stati estorti denaro e oggetti di valore quale risarcimento per il falso incidente. La polizia del Commissariato di Serra San Bruno ha prontamente avviato un’indagine identificando i presunti responsabili della truffa, uno dei quali di minore eta’; entrambi sono stati denunciati. Al complice maggiorenne è stato invece notificato un foglio di via obbligatorio che gli impedisce di fare ritorno nel comune di Serra San Bruno per quattro anni. Nei giorni scorsi, invece, la polizia ha sventato un tentativo di truffa ai danni di un’altra persona anziana contattata telefonicamente sull’utenza fissa da un finto appartenente alle forze dell’ordine. Il truffatore ha asserito di trovarsi al Pronto soccorso di Vibo chiedendo all’ignara vittima di recarsi da lui prontamente, nonché di fornire il proprio numero di cellulare cosi’ da essere ricontattato dal nosocomio. Insospettito dal tenore della chiamata, l’anziano ha contattato il numero d’emergenza scoprendo la truffa.