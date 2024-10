Edilizia scolastica, il Comune di Vibo incassa il sostegno della Regione alla proposta di realizzare una nuova scuola per gli studenti di Vena

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, rappresentata dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, accompagnato dalla dirigente Lorena Callisti, ha incontrato questa mattina negli uffici della Cittadella di Catanzaro l’assessore regionale ai Lavori pubblici Stefania Caracciolo e l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, affiancati dal dirigente del dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Francesco Tarsia, e da altri funzionari. Oggetto dell’incontro, la necessità di ottenere un supporto per la realizzazione di una nuova scuola nella frazione di Vena Superiore. Alla riunione ha partecipato anche la dirigente scolastica Domenica Cacciatore.

“L’amministrazione comunale – afferma all’esito dell’incontro l’assessore Monteleone – si è prodigata sin da subito per dare seguito, con un’iniziativa concreta, all’impegno assunto dal sindaco Enzo Romeo già dalla scorsa campagna elettorale, ovvero di andare incontro alle istanze delle famiglie residenti nelle frazioni di Vena e della popolazione studentesca di avere nuove aule per la scuola secondaria di primo grado. Riteniamo che l’unica soluzione valida e definitiva sia la costruzione di sana pianta di un nuovo plesso nel quale allocare la scuola. È un progetto certamente ambizioso ma sul quale crediamo fermamente, e la bella notizia è che abbiamo incassato un primo importante sostegno dalla Regione Calabria per acquisire in futuro le risorse. Ciò non significa che da domani si potrà avviare un cantiere, ma possiamo dire che il primo importante passo è stato compiuto. Non posso che ringraziare, anche a nome del sindaco, la giunta regionale e tutto il dipartimento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Sarà nostra premura – conclude l’assessore Monteleone – aggiornare la cittadinanza sui prossimi step di questo importante iter avviato oggi”.