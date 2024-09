Tonno Callipo Volley, Boschini: “Stagione impegnativa ma ci stiamo preparando al meglio”

La quinta settimana di preparazione volge al termine per la Tonno Callipo femminile, decisa a ripetere l’ottima stagione passata culminata con la promozione in Serie B2. Certo, in casa-Callipo, si è ben consapevoli che si tratterà di un altro campionato rispetto alla Serie C, peraltro di categoria superiore e dunque con tutte le maggiori difficoltà determinate dallo standard di qualità più elevato. Dopo razioni di intenso lavoro in palestra e nel ‘sei contro sei’ in famiglia, ora la palla passa al campo con i primi test. A partire già da domani col triangolare che vedrà impegnate Vinci e compagne contro le consorelle Reghion Reggio Calabria e San Lucido.

Col tecnico Diego Boschini abbiamo tracciato un primo bilancio di questa prima parte di preparazione con l’occhio rivolto anche al prossimo futuro.

Coach Boschini, avete iniziato la 5/a settimana di lavoro: come hai trovato il gruppo?

“Sicuramente un bel gruppo da allenare, nel senso che è una squadra sicuramente più forte rispetto all’anno scorso, senza nulla togliere alle giocatrici che hanno stravinto la Serie C, ma ovviamente abbiamo operato dei rinforzi in tutti i reparti. Stiamo lavorando tanto e bene ed è la cosa più importante; adesso ci mancano i test-match nel senso che una parte di introduzione graduale alla ripresa del lavoro l’abbiamo ultimata, ora dobbiamo scendere in campo ed iniziare a macinare i primi chilometri con tutto quel che comporta a livello tecnico e tattico.”

Le nuove arrivate stanno confermando la bontà della vostra scelta?

“Certamente: sono ragazze che si sono messe a disposizione fin dal primo giorno, tutte hanno mostrato grande dedizione, sono molto contento della campagna acquisti che abbiamo fatto. Sicuramente si tratta di atlete che hanno esperienze piuttosto importanti alle spalle e quindi saranno un po’ loro a dettare il passo nei ritmi e nell’intensità degli allenamenti. Di fatto si è alzata l’asticella, e di conseguenza anche il livello e la qualità degli allenamenti deve elevarsi.”

E le riconfermate si stanno integrando anche loro con le nuove?

“Assolutamente sì: infatti è stato bello in queste prime settimane vedere l’inizio dell’amalgama del gruppo. Nel senso che si sono trovate bene tra di loro fin dall’inizio: c’è un bel clima durante gli allenamenti, che deriva un po’ da quello che abbiamo riprodotto l’anno scorso. Ciò grazie alle ragazze che hanno già lavorato con me e quindi le altre si sono adeguate a questa atmosfera di tranquillità e serenità, nonostante comunque le pressioni per il campionato sono ben presenti e costanti ad ogni allenamento.”

Cosa ti aspetti di vedere nei primi test-match?

“Questi servono soprattutto per trovare i meccanismi del gioco, quindi le misure, l’intesa tra i vari reparti – attacco, ricezione, difesa – col palleggiatore. Insomma ci serve per trovare quei meccanismi che puoi riprodurre anche in allenamento ma certo non esprimono mai fasi della partita, sia come tempi, ritmi, intensità. Per questo ci serve un po’ stare in campo, giocare e trovare lì le nostre certezze e sicurezze.”

Novità di qualche giorno fa, è saltata la Fenice Trapani: già nel nostro girone si era con una squadra in meno, per cui ci saranno due turni di riposo oltre a quelli previsti nelle varie festività. Scompensi?

“Non credo. Diciamo che voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e penso che ci sia una pretendente in meno al primo posto e quindi alla promozione diretta. Altrettanto chiaro è che si giocano 4 gare in meno rispetto agli altri gironi e questo, nel momento in cui vai a fare i play off, potrebbe pesare ed avere un ruolo determinate perché sono comunque un bel numero di gare in meno.”

Campionato: esordio ancora lontano, sul campo Trevieffe Capo d’Orlando. A tuo avviso qual è il gruppo di vertice?

“Non ho un’idea ben precisa perché i roster voglio vederli e studiarli da vicino. So che di recente c’è stato un triangolare in Sicilia tra Melilli Augusta, Mascalucia e Valley Volley Catania: si tratta di tre squadre che hanno un bel ritmo e discreto gioco. Insomma non sarà una passeggiata, come l’anno scorso, affrontare queste squadre ma ritengo anche le altre. Riguardo alle compagini calabresi domani avremo un triangolare con San Lucido e Reghion, quindi mi farò un’idea più precisa, tenendo conto che conosco già le ragazze di queste due squadre. Sono buoni roster di B2 però non so quanto siano attrezzate per poter vincere il campionato. Tuttavia – sottolinea Boschini – dal canto nostro dobbiamo guardare soltanto a noi stessi ed al nostro gioco, cercando di implementarlo. In fin dei conti si inizieranno a vedere dalla prima giornata di campionato le vere forze in campo, quindi adesso saranno tutti test per capire dove lavorare di più ed il termometro di quanto fatto finora in questa prima fase di preparazione. In questo momento dobbiamo aspettare questi test per avere un quadro più completo sul nostro stato dell’arte.”