Il sindaco Limardo invitato all’assemblea ANCI a Genova “per illustrare il percorso virtuoso di risanamento del Comune di Vibo Valentia”

Il prossimo 25 ottobre il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, sarà ospite a Genova della 40esima assemblea annuale dell’Anci. Il primo cittadino calabrese sarà chiamato ad intervenire (unico del Sud Italia) sul tema “Comuni e democrazia attiva – Presentazione del VI Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni”.

Il programma prevede l’introduzione del presidente Anci Antonio De Caro (sindaco di Bari) e del segretario generale Anci Veronica Nicotra. La relazione illustrativa è affidata a Marcello Degni, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. A seguire gli interventi di Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio del Comune di Genova; Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia; Dario De Santis, assessore al Bilancio del Comune di Frascati. Le conclusioni sono invece affidate ad Andrea Ferri, responsabile finanza locale Anci-Ifel.

“Il Rapporto Ca’ Foscari – spiega il sindaco Limardo – fotografa in maniera analitica lo stato di salute degli enti locali sul fronte della tenuta dei conti. Si tratta di un volume di oltre mille pagine nel quale un paragrafo viene dedicato per intero al caso di Vibo Valentia, nel quale vengono evidenziate – ed apprezzate – le politiche di risanamento avviate da questa amministrazione. Il “caso Vibo” viene dunque portato all’attenzione nazionale come esempio virtuoso di un ente che non si è rassegnato all’ineluttabilità di un nuovo dissesto ed ha segnato il passo tanto da indurre i massimi esperti nazionali in tema di finanza pubblica a considerarlo come apripista per una riforma del Titolo VIII del Tuel. Non posso, quindi, che ringraziare per l’invito gli organizzatori, tra i quali delle vere e proprie istituzioni in materia, con i quali abbiamo mantenuto un costante e proficuo dialogo che ci ha consentito di superare gli ostacoli più grandi sulla strada del risanamento del nostro bilancio”.