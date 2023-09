Vasto incendio distrugge Lido degli Aranci a Vibo Valentia: vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme

Un incendio di vaste dimensioni sta distruggendo il Lido degli Aranci, storica struttura ricettiva nella frazione Bivona del comune di Vibo Valentia. Le fiamme hanno interessato alcune costruzioni alimentate anche dal vento sostenuto. Non è chiaro se il fuoco abbia raggiunto il lido proveniente dalle sterpaglie circostanti o si sia generato all’interno del perimetro del sito. Sul posto sono in azione diverse squadre di Vigili del fuoco che però stanno incontrando rilevanti difficoltà nell’arginare il fronte delle fiamme. Non si registrano feriti al momento. Il Lido degli aranci, un tempo della famiglia Mancini, è una struttura turistica molto in voga soprattutto negli anni 80-90. Location di manifestazioni che richiamavano personaggi dello spettacolo anche del panorama nazionale. Dopo l’alluvione del 2006 che la distrusse quasi completamente, restò chiusa anche per via del fallimento del gruppo imprenditoriale. Qualche anno fa è stato acquisito da una nuova cordata che ha rimesso in piedi la struttura.