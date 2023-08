Mammoliti: “La sanità pubblica vibonese è allo stremo, occorre mobilitarsi per difenderla”

“Nei giorni scorsi ho molto apprezzato il mantenimento dell’impegno a suo tempo

assunto dal Presidente Occhiuto circa l’utilizzo dei medici cubani per la sanità vibonese

e il loro contributo per allentare la pressione nei pronto soccorso. In effetti molti dei

121 medici sono andati a rafforzare i Pronto soccorso di tutti gli ospedali calabresi; di

tutti gli ospedali calabresi tranne, però, uno: l’Ospedale di Vibo Valentia. Per tale

ragione e per avere informazioni ufficiali, ho presentato un’apposita interrogazione a

risposta immediata sulla mancata assegnazione dei Medici Cubani al pronto soccorso

dell’Ospedale di Vibo Valentia. Nei prossimi giorni mi farò promotore di ulteriori

iniziative a sostegno della sanità vibonese al fine di favorire l’effettiva esigibilità dei

Lea nell’intero territorio provinciale”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Raffaele Mammoliti.