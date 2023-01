A Tropea un weekend di musica e solidarietà

Con i suoi maestosi portali, gli splendi androni ed i magnifici palazzi gentilizi che non lasciano indifferente il visitatore che dal corso principale si addentra per i vicoli del borgo per raggiungere i diversi affacci, Tropea, tra le testimonianze barocche più emozionanti, continua ad essere tra le destinazioni turistiche e culturali più attrattive per gli amanti della storia dell’arte.

Ne è sempre più convinta l’Amministrazione comunale che attraverso il Sindaco Giovanni Macrì ringrazia il mondo dell’associazionismo per l’impegno portato avanti nella valorizzazione del patrimonio artistico custodito dal Principato di Tropea attraverso iniziative ed eventi destinati a promuoverne la conoscenza.

CULTURA E SOLIDARIETÀ – SABATO 21 SERATA UCRAINA. Arte e solidarietà. Promossa dall’associazione culturale LaboArt Tropea la Serata Ucraina vedrà la partecipazione dell’artista Iryna Persanova, ex solista dell’Opera Nazionale Ucraina. Il concerto teatrale sarà ospitato sabato 21 alle ore 18 nella cappella dei Nobili, in Largo Padre di Netta.

A PROPOSITO DI BAROCCO. Domenica 22 gennaio alle ore 10,30, nella Chiesa della Michelizia, promossa dal Club per l’Unesco di Tropea si terrà una passeggiata fuori le mura, guidata dagli architetti Emilio Minasi, Mario Panarello e Mariangela Preta.