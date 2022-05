Alecci all’Agorà Democratica di Mileto: “Importante incontrare i cittadini per confronto e nascita nuove idee”

“Oggi a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, ho preso parte ad un’interessante Agorà Democratica organizzata dal circolo locale del PD dal titolo ‘Criticità del Territorio e Sviluppo’. Basta percorrere in auto le strade che conducono verso il centro storico e parlare con gli abitanti per comprendere le enormi potenzialità che possiede questo territorio. Mileto sorge, infatti, su una bellissima collina che si presta benissimo alle coltivazioni agricole grazie ai fiumi e ai torrenti presenti, il Monte Poro vicino, a meno di 20 minuti le splendide spiagge che da Briatico arrivano fino a Nicotera, passando per Tropea e Capo Vaticano. Alle spalle una storia millenaria fin dai tempi dei Normanni, già sede Vescovile e Diocesi, vi sono presenti un Museo, un Parco Archeologico e una splendida cattedrale. E poi la straordinaria vita di Natuzza Evolo, la mistica dalle stimmate della frazione di Paravati. A ciò si aggiunge la vicinanza di tre grandi infrastrutture viarie, l’autostrada A2, la Statale 18 e la ferrovia a doppio binario. Eppure anche Mileto oggi fa registrare un continuo calo demografico e presenta, come tanti altri centri della nostra regione e del Meridione, una serie di difficoltà dal punto di vista economico e occupazionale. Bisogna dare vita ad un concreto progetto di sviluppo per questi luoghi, che parta dall’incremento del turismo e dallo sfruttamento delle risorse naturali, e che si traduca nel minor tempo possibile in economia reale e creazione di posti di lavoro. Il turismo green e outdoor, il turismo storico-religioso, l’enogastronomia, solo per citare alcuni esempi, sono quelle attività su cui si potrebbe basare la ripartenza. La politica deve essere in grado di avere un ruolo di guida e di stimolo in questi processi, anche attraverso la pianificazione di progetti capaci di intercettare finanziamenti nazionali ed europei.

E’ importante che il Partito Democratico promuova questi incontri ‘in mezzo alla gente’ in modo da stimolare il confronto e la nascita di sempre nuove idee. Per questo motivo faccio i complimenti a Salvatore Pedullà, Segretario PD Mileto, per aver promosso e moderato l’incontro odierno, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Mileto Salvatore Giordano, la Vice Segretaria Provinciale PD Laura pugliese, il Pres. Assemblea Provinciale Michele Mirabello, il Pres. Commissione di Garanzia Italo Reale, il Cons. Regionale Raffaele Mammoliti, il Dirigente nazionale Sebastiano Romeo, il deputato Antonio Viscomi, il Segr. Regionale Nicola Irto, la coordinatrice regionale donne del PD Teresa Esposito, il Segr. Regionale CGIL Angelo Sposato”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pd, Ernesto Alecci.