Referendum giustizia, il Pd Reggio Calabria chiude la campagna elettorale per il NO: appuntamento il 20 marzo a Piazza Camagna

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia l’iniziativa pubblica di chiusura della campagna referendaria sulla giustizia, in programma giovedì 20 marzo, a partire dalle ore 18:30, in Piazza Camagna.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza, pensato per ribadire le ragioni del NO ai quesiti referendari e per promuovere una scelta consapevole, nel solco della difesa dei principi costituzionali e dell’equilibrio del sistema giudiziario.

L’iniziativa, dal titolo “Perché NO?”, vedrà la partecipazione di dirigenti e rappresentanti istituzionali del Pd, con interventi brevi e momenti di dialogo con i cittadini, in un formato accessibile e partecipato.

«Sarà un’occasione importante – si legge in una nota della Federazione metropolitana – per approfondire i contenuti del referendum e per ribadire una posizione chiara e coerente: difendere la Costituzione significa anche evitare riforme che rischiano di indebolire i presidi di legalità e di giustizia nel nostro Paese».

Il Pd invita cittadini a partecipare numerosi, coinvolgendo anche chi è ancora indeciso, per costruire insieme un momento di partecipazione democratica e di consapevolezza collettiva.