“Nutrizione e Sport”: giornata di sensibilizzazione a Reggio Calabria

Si terrà sabato 22 marzo 2026 presso il salone del Cineteatro Odeon, in Via Francesco Cananzi 8, la giornata di sensibilizzazione sul tema “Nutrizione e Sport”, ideata e promossa dai biologi nutrizionisti Dr.ssa Polimeni Vanessa, Dr.ssa Valeria Laganà, Dr. Vincenzo Sofia e dalla medico allergologo Dott.ssa Maria Grazia Palermo, responsabili scientifici dell’iniziativa.

L’evento, rivolto a giovani atleti, famiglie e società sportive del territorio, nasce dall’esigenza di affrontare il tema della corretta alimentazione in relazione all’attività sportiva, in un contesto regionale in cui i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziano tassi di obesità e sovrappeso tra i più alti del Paese. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in Calabria il 59% degli adulti è obeso e un bambino su tre presenta obesità, ormai considerata una vera e propria patologia.

L’obiettivo principale della giornata è promuovere corrette abitudini alimentari, sostenere lo sport praticato dai giovani e favorire la prevenzione di uno stato di salute ottimale. Particolare attenzione sarà rivolta all’ascolto delle esigenze dei partecipanti e all’analisi delle eventuali problematiche nutrizionali legate all’attività sportiva.

Un team multidisciplinare composto da endocrinologo, pediatra, biologo nutrizionista, psicologo, ginecologo, fisioterapista, preparatore atletico e posturologo sarà a disposizione dei partecipanti, fornendo indicazioni scientifiche, consigli pratici e informazioni valide attraverso un confronto aperto e interattivo.

La durata dell’incontro sarà di circa tre ore e si concluderà con una performance degli allievi, precedentemente preparata. Durante la giornata saranno inoltre somministrate schede e questionari anonimi per approfondire le tematiche nutrizionali di maggiore interesse per i partecipanti.