“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo” - Immanuel Kant
HomeCalabriaReggio CalabriaA Bova Marina torna la Chanukkà: la festa ebraica delle luci tra...
CalabriaReggio Calabria

A Bova Marina torna la Chanukkà: la festa ebraica delle luci tra memoria, dialogo e pace

Organizzata dal Museo e Parco archeologico di Bova Marina, insieme con la Comunità ebraica di Napoli sez. Calabria, domenica 21 dicembre, a partire dalle 16:30, torna l’ormai consueto appuntamento con laChannuk”, la festa ebraica delle luci. La celebrazione, dal punto di vista pratico, consiste nell’accensione del candelabro liturgico a nove bracci, l’hanukkiah, a simboleggiare la vittoria della luce di Dio sull’oscurità. Dal punto di vista storico, rimanda alla rivolta armata del 167-164 a.E.V. guidata dagli Asmonei contro i Seleucidi, che dominavano in quel periodo la Terra d’Israele e che avevano imposto leggi che limitavano, e in certi casi vietavano, alcune importanti pratiche dell’ebraismo, tra cui il rispetto dello Shabbat. La rivolta consentì la liberazione di Gerusalemme e il Tempio che era stato profanato venne reinaugurato e restituito al culto originario. E qui avvenne il miracolo: per riaccendere la Menorah, il candelabro a sette bracci simbolo della presenza divina, era necessaria una quantità di olio durevole per otto giorni: i Maccabei trovano però una sola ampolla, sufficiente per l’accensione di un solo lume. I sacerdoti decisero comunque di accendere le luci, e l’olio, inspiegabilmente, durò per i seguenti otto giorni. Chanukkà significa infatti “inaugurazione” e rimanda all’apertura del Tempio prima profanato. «Il simbolo della luce come rinascita è comune in tutti i popoli ed è con questo spirito che da anni organizziamo questo evento – dichiara la direttrice del Parco, la Dott.ssa Elena Trunfio -. Abbiamo quindi scelto questa celebrazione per ribadire il carattere multiculturale della nostra regione che storicamente ha visto susseguirsi popoli e tradizioni differenti. E’ un evento che vuole rafforzare il dialogo interreligioso, creando un momento condiviso di promozione della pace. Quest’anno hanno aderito all’evento oltre venti realtà tra enti e comunità religiose: celebriamo quindi la speranza di inaugurare una fase di fratellanza, sincretismo, solidarietà».

Articolo PrecedenteA Bovalino la presentazione de “La parola che quadra e che scompiglia”: omaggio poetico a Giusi Verbaro
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Vibo Valentia inaugura il nuovo Teatro Comunale: concerto sinfonico-corale per una nuova stagione culturale

A Nocera Terinese il concerto “Una notte d’inverno”: musica, comunità e spirito natalizio nella chiesa di San Giovanni

A Cariati riapre il Villaggio di Babbo Natale: tra magia, riciclo e un messaggio di pace

A Bovalino la presentazione de “La parola che quadra e che scompiglia”: omaggio poetico a Giusi Verbaro

Reggio, il Concerto di Natale dell’Odeon: una tradizione che si rinnova con l’Orchestra del Teatro

Caulonia inaugura il Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali: cultura e tradizione per le scuole

Lamezia, inaugurata la panchina arancione contro la violenza di genere davanti le scuole cittadine

All’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro fa tappa il tour “La musica, un’emozione che cura”

“Il filosofo in paltò”, presentato a Lamezia il nuovo libro di Raffaele Gaetano

Reggio, al Cilea “Note di moda: un passo per la ricerca” per Fondazione Chops

Giannetta (FI): “Con Sandokan investimenti per 3mln di euro. Questi i fatti, per le chiacchiere c’è Tridico”

Generare cura, costruire comunità’ con Impronte a Sud , Falcomatà: “Beni confiscati siano considerati una risorsa”

Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: la City Celebration a Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Risorse confermate, slittano solo le tempistiche”

Ponte sullo Stretto, Irto (Pd): “Il Governo ha cambiato idea? Le risorse tolte all’opera tornino alla Calabria e alla Sicilia. È un obbligo di...

Psicologia dello Sport, a Lamezia Terme chiude il Corso d’Alta Formazione OPC

Santoianni (FI): “Scutellà smentita dai fatti, Ponte Longobucco prossimo al completamento”

Castrolibero accelera verso il futuro digitale: fibra FTTH su tutto il territorio entro il 2026

L’imprenditore Roberto Gallo riceve il Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”

Sandokan, Tridico attacca: “800mila euro per qualche ripresa in Calabria. Così si sprecano i fondi europei destinati alla cultura”

Reggio, bonifica e riconversione dell’ex Italcitrus a Catona. Falcomatà: “Sorgeranno un parco ed un asilo nido per i bambini del quartiere”

Cosenza, presentato il progetto per valorizzare la storia e della città e del suo territorio

Bullismo e cyberbullismo: a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione del concorso “Ti Sbullu!”

“Reggio in Danza” Trasforma Reggio Calabria in crocevia di talenti e solidarietà

Reggio, La Strada porta “La Lapa reggina” a Piazza Orange: cultura, comunità e spazio pubblico

Palmi, il Concerto di Natale dell’Inner Wheel: il Coro Manfroce al Santissimo Crocifisso

Acceso l’albero di Natale nel centro storico: Cosenza apre le festività in Piazza Ortale

Conferenza stampa il 17 dicembre a Palazzo dei Bruzi per presentare la nuova piattaforma di pianificazione urbana nata dalla collaborazione tra Comune di Cosenza...

“Superabilities”, Straface: “Ammessi e finanziati 52 progetti con 3,5 milioni di euro”

Fai Cisl Cosenza: “Responsabilità, contrattazione e territorio al centro del Consiglio Generale”

Siracusano (FI): “Mercoledì nasce corrente Occhiuto? No, è un semplice convegno”

Garofalo (Centro Studi Giorgio La Pira): “Lotta alla mafia è cambiamento di paradigma, e risposta arriva dal vescovo di Cassano”

Il procuratore di Catanzaro Curcio incontra gli studenti di Crotone: “I pedinamenti sono superati perché le organizzazioni criminali si sono evolute”

Palmi, associazione Prometeus: “Al centro della nostra attività il bene comune”

Reggio Calabria: a Giovanni Tizian, Mariangela Pira e Silvana Logozzo il premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu” della Fondazione Italo Falcomatà

Sicurezza stradale, educazione e denuncia: l’impegno di “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” nelle scuole e con il TG2 Rai

Ospedale Cosenza, Comitato ‘No Scippo’ a Caruso: “Un grido di allarme il nostro, ma remiamo nella stessa direzione”

Kairos Nuoto Lamezia e Techfem Spa insieme per donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II”

Presentato alla Camera di Commercio di Catanzaro il docufilm su Mia Martini

Teatro Comunale Vibo Valentia: il concerto inaugurale raddoppia

Rende: lavori di bitumazione e manutenzione strade

Saracena, truffe agli anziani: Russo plaude ai militari dell’Arma. Sistema di videosorveglianza comunale sarà implementato

“Manovra, un colpo ai più deboli mentre la Calabria affonda”: le dichiarazioni di Tridico, parlamentare europeo, e del consigliere regionale Bruno

Reggio Calabria, un Hub multifunzionale per start-up, imprese e professionisti: ok in Giunta al progetto esecutivo per la riqualificazione della Sala Spinelli

È online il nuovo sito di Azienda Zero: sul portale i servizi al cittadino, dal fascicolo sanitario elettronico al Cup

Vivo Valentia, in distribuzione il nuovo calendario della raccolta differenziata per il 2026: ecco le principali novità

Antoniozzi (FdI): “Gli enti locali utilizzino le graduatorie di idonei ai concorsi”

“Paesaggi Epizefiri: appunti illustrati di propagazioni mediterranee”: inaugurazione della mostra di Salvatore Greco a Locri

Affidamenti sotto soglia Reggio Calabria, Milia (FI): “La priorità della maggioranza è fare i propri interessi, sulle circoscrizioni solo rinvii”

Incontro al DIMEG Unical con direttore tecnico Trenitalia, ex studente di ingegneria meccanica

Calcio e formazione anche a Natale: a Reggio Calabria chiudono il 20 dicembre le iscrizioni al Training di Natale Soccer Xtreme

Delocalizzazione dei depositi costieri a Vibo Valentia, il sindaco Romeo: “Politica silente? Sorpreso dalle parole del dottor Cascasi. Ecco quanto abbiamo fatto in un...

Progetto “100Strati”: a Reggio Calabria e Cosenza gli eventi conclusivi che celebrano l’opera di Saverio Strati

Aeroporto di Reggio Calabria, il Silp Cgil: “Boom di passeggeri ma sicurezza a rischio”

Scontro tra auto e tir a Cerchiara di Calabria (CS) sulla SP.263 che collega costa jonica e Pollino: morto un 64enne

Suraci: “Il regalo ideale per Natale: un libro”

Controlli nei mercati e supermercati: sequestrati oltre 150 chili di alimenti irregolari nel Catanzarese

Open Week dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani: dopo il focus sulle lingue straniere, ancora una settimana di eventi e iniziative

Successo per la “1ª Asta in Piazza” a Reggio Calabria: Lavino Riccardo riscrive il primato regionale.

Basket serie B Interregionale: il derby va a Redel Reggio Calabria, buona la reazione della Bum Bum Rende

Al Museo del Rock di Catanzaro Elijah Wald racconta Dylan e la scena del Greenwich Village

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale di Catanzaro una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

“Restanza: il futuro che scegliamo”: incontro dei giovani imprenditori calabresi a Catanzaro

Sicurezza a Lamezia Terme, Fratelli d’Italia: “Serve unità istituzionale. Rafforzati controlli e presidio dello Stato”

Test di medicina, Madeo (Pd): “Un flop, Governo riveda la riforma”

Dierre, Arrighini: “Mai sottovalutare nessuna partita. A Reggio sto benissimo e siamo uniti”

A Catanzaro, il primo torneo cittadino di Burraco. Serò: “La città si candida a punto di riferimento in Calabria”

Solidarietà dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro alla Cooperativa Valle del Marro

“Emergenza furti d’auto a Polistena”, Pisano attacca: “Silenzio e nessuna strategia”

Dierre, parla coach Inguaggiato: “Ora dobbiamo concentrarci su Trapani”

“Toponomastica senza parità di genere”: l’UDI denuncia l’esclusione delle figure femminili a Reggio Calabria

Slot manomesse ed evasione fiscale: sequestrato oltre un milione a imprenditore di Soverato

Taglio dei cipressi ad Arcavacata, il Comune di Rende chiarisce: “Alberi pericolosi, prevista nuova piantumazione”

La Viola non si ferma: Redel espugna Rende 77-67 e continua la striscia vincente

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook