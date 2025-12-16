Reggio, grande partecipazione all’Open Day 2025 dell’I.C. “Falcomatà – Archi”: scuola aperta al territorio tra musica, laboratori e futuro

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, l’atteso Open Day 2025 dell’Istituto Comprensivo ‘Falcomatà – Archi’, un appuntamento che ha registrato una partecipazione straordinaria di studenti, famiglie e cittadini, testimoniando ancora una volta la forte apertura dell’istituto al territorio e il suo ruolo centrale nella vita culturale ed educativa della comunità reggina.

L’evento si è aperto alle ore 16.00 con una suggestiva performance natalizia dell’orchestra di flauti dolci, diretta dal Professore Martino Parisi, che ha incantato i presenti inaugurando un pomeriggio all’insegna della musica, della condivisione e della crescita comune.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, che ha sottolineato il valore dell’Open Day come momento di incontro e di rendicontazione delle attività didattiche svolte, nonché di presentazione degli orizzonti futuri del piano formativo dell’istituto, i visitatori hanno potuto partecipare a laboratori didattici e creativi condotti dagli alunni dell’Istituto, che hanno svolto il ruolo di ciceroni accompagnando i bambini più piccoli e le famiglie alla scoperta di esperienze formative interattive: dalle scienze all’arte, dalle lingue ai giochi matematici.

La giornata è stata impreziosita dalla presenza dell’assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Prof.ssa Anna Maria Curatola, che ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno della scuola nel promuovere un modello educativo fondato su partecipazione, inclusione e innovazione.

L’istituto ha inoltre presentato le proprie proposte educative per il prossimo anno scolastico, valorizzando il connubio tra tradizione e innovazione che caratterizza la sua offerta formativa. Un esempio significativo è rappresentato dal tempo pieno che verrà attivato presso il plesso di Santa Caterina, garantendo agli alunni un percorso scolastico completo, ricco di esperienze laboratoriali e attività integrative mirate allo sviluppo armonico delle competenze.

L’Open Day 2025 si è così confermato un momento di sintesi e di slancio, in cui l’I.C. ‘Falcomatà – Archi’ ha saputo coniugare memoria e futuro, territorio e scuola, educazione e partecipazione civica, rinnovando il proprio impegno per una scuola aperta, moderna e capace di formare cittadini consapevoli e solidali.