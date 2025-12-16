A Bovalino la presentazione de “La parola che quadra e che scompiglia”: omaggio poetico a Giusi Verbaro

Il Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino ospiterà, sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.00, la presentazione del volume La parola che quadra e che scompiglia di Giusi Verbaro, pubblicato da Rubbettino.

A dieci anni dalla scomparsa della poetessa, il libro restituisce in forma organica e rigorosa l’intero percorso poetico di Giusi Verbaro, dagli anni Settanta fino all’ultima raccolta del 2013, offrendo una sistematizzazione di una delle esperienze liriche più feconde e significative del tardo Novecento.

All’incontro interverrà Caterina Verbaro, Professore Ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università LUMSA di Roma e curatrice del volume. Dialogheranno con lei Salvatore Iacopetta, dottorando LUMSA, e Domenico Calabria, Presidente del Caffè Letterario Mario La Cava.

L’antologia, curata con attenzione filologica da Caterina Verbaro e introdotta dalla prefazione di Daniele Piccini, propone una scelta di testi tratti da ciascuna delle venti raccolte pubblicate dalla poetessa. I componimenti sono organizzati in capitoli tematici che guidano il lettore e sono accompagnati da autorevoli giudizi critici, utili a ricostruire il significativo riscontro ottenuto nel tempo dall’opera di Giusi Verbaro.

Il filo conduttore del volume è il tema della parola, intesa come strumento di trasfigurazione visionaria e insieme come sguardo lucido sul reale e sui destini collettivi. Ne emerge l’unità profonda di un vero e proprio “romanzo in poesia”, definito come una “fabula archetipica e quindi collettiva”, attraversata dai grandi miti fondanti della scrittura di Verbaro: il bios, il viaggio, la memoria. Completano il volume alcuni scritti di poetica dell’autrice, una ricca cronologia e un’ampia bibliografia delle opere e della critica, strumenti indispensabili per inquadrare il valore della sua esperienza letteraria.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e di omaggio a una figura centrale della poesia italiana contemporanea, il cui lascito continua a dialogare con il presente.

Informazioni

Caffè Letterario Mario La Cava

Corso Umberto I, 114 – Bovalino

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.00