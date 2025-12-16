Reggio, il Concerto di Natale dell’Odeon: una tradizione che si rinnova con l’Orchestra del Teatro

Il Concerto di Natale del Cine Teatro Odeon è da anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione: una serata che il pubblico riconosce, aspetta e vive come un rito condiviso, capace di segnare l’inizio delle festività.

Quest’anno, questo evento simbolo si arricchisce di un significato speciale.

✨ Per la prima volta, il Concerto di Natale sarà eseguito dall’Orchestra del Teatro Odeon: un traguardo importante e motivo di grande orgoglio per il teatro, che presenta al pubblico un ensemble cresciuto al suo interno, espressione di un progetto artistico e culturale costruito nel tempo.

🎶 Un programma che intreccia pagine sinfoniche e melodie della tradizione natalizia, in un’atmosfera elegante, intensa e coinvolgente, pensata per chi desidera vivere il Natale attraverso la musica dal vivo, nel luogo simbolo della città.

📅 19 dicembre – ore 21:00

📍 Cine Teatro Odeon

🎟️ Un appuntamento consueto, una prima volta storica.