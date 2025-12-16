Caulonia inaugura il Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali: cultura e tradizione per le scuole

Lunedì 15 dicembre, presso l’Auditorium Angelo Frammartino di Caulonia, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025 del “Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali”, con una giornata inaugurale dedicata alle scuole primarie e secondarie del territorio.

L’incontro ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti in un percorso di conoscenza e valorizzazione della musica tradizionale calabrese, guidato dai maestri Gabriele Macrì e Gabriele Albanese. Durante l’attività dedicata alla lira calabrese e mediterranea, è stato sviluppato un approfondimento sul percorso storico di arrivo dello strumento in Calabria nel periodo bizantino, analizzando i successivi sviluppi, i diversi stili esecutivi e le evoluzioni che la lira ha conosciuto nel tempo.

Per quanto riguarda la zampogna, sono stati illustrati i numerosi modelli presenti in Calabria, dal Pollino all’Aspromonte, con particolare attenzione alla “zampogna a paru”, tipica dell’area reggina, mettendone in evidenza le caratteristiche costruttive e sonore. Gli studenti hanno partecipato con attenzione, curiosità e coinvolgimento, confermando il valore educativo e culturale dell’iniziativa, finalizzata alla trasmissione del patrimonio immateriale e all’avvicinamento delle nuove generazioni alla musica e alle tradizioni del territorio.

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, il direttore artistico Mimmo Cavallaro, con l’ausilio del chitarrista Andrea Simonetta e dei maestri Macrì e Albanese, ha eseguito alcuni brani della tradizione popolare e natalizia della Locride, regalando agli studenti un momento di festa e condivisione.

In questa cornice, il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, ha sottolineato l’importanza del festival per la comunità: “Il Kaulonia Tarantella Festival rappresenta un patrimonio identitario che ci rende orgogliosi. Portare la musica tradizionale nelle scuole significa trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza e la ricchezza culturale della nostra terra. È un investimento sul futuro, perché la cultura e le tradizioni sono la radice che ci permette di crescere come comunità.”

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “Questi momenti non sono solo spettacolo, ma occasioni di formazione e di incontro. Vedere i ragazzi partecipare con entusiasmo ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: unire educazione, arte e comunità.”

La seconda giornata di questa edizione invernale si svolgerà il 29 dicembre nel centro storico di Caulonia. Il programma prevede uno stage di tarantella condotto dai maestri Mimmo Giovinazzo e Ciccio Nucera, seguito da canti e balli itineranti che attraverseranno le vie del borgo, coinvolgendo pubblico e partecipanti in un clima di festa e condivisione.

La serata si concluderà alle ore 20.30 con il concerto del maestro Ciccio Nucera, con la partecipazione di Massimo Diano.

Il “Kaulonia Tarantella Festival – Ritmi Invernali”, realizzato dal Comune di Caulonia con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro e l’apporto organizzativo di Mimmo Giovinazzo, si conferma un appuntamento di riferimento per la valorizzazione della cultura musicale tradizionale calabrese, capace di coniugare formazione, spettacolo e comunità.