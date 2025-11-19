Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini: la FISM Reggio Calabria promuove la “Marcia della Pace dei Bambini” in collaborazione con UNICEF

La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne di Reggio Calabria annuncia che giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini, si terrà la Marcia della Pace dei Bambini, iniziativa realizzata in collaborazione con UNICEF e rivolta alle scuole dell’infanzia paritarie della città.

La manifestazione rappresenta un momento educativo di forte valore simbolico: un percorso collettivo pensato per richiamare l’attenzione pubblica sui diritti dell’infanzia, sulla cultura della pace, dell’inclusione e del senso di comunità. I bambini sfileranno portando messaggi, colori e simboli dedicati ai temi della giornata, diventando protagonisti attivi di una cittadinanza consapevole e partecipata.

Programma della giornata

Ore 9:00 – Raduno presso Piazza De Nava

Ore 9:30 – Avvio della Marcia della Pace

Percorso: Corso Garibaldi, con arrivo in Piazza Duomo, dove sarà presente UNICEF

Ore 11:30 – Conclusione dell’evento e rientro nelle scuole

La FISM invita le redazioni giornalistiche a dare diffusione all’iniziativa e, qualora possibile, a presenziare all’evento per la realizzazione di servizi, interviste e reportage.

Per ulteriori informazioni:

Giuseppe Russo – Presidente Nuova FISM Provinciale Reggio Calabria

La FISM ringrazia anticipatamente per l’attenzione e per la collaborazione alla promozione di un’iniziativa che dà voce ai diritti dei bambini.