A San Luca l’inaugurazione dell’anno scolastico all’insegna della legalità con il progetto “Liberi di Scegliere”

Parte da San Luca il nuovo anno scolastico, con un evento fortemente voluto dalla Commissione Straordinaria del Comune e dedicato all’educazione alla legalità, alla giustizia e all’umanità. Al centro dell’iniziativa, il progetto culturale “Giustizia e Umanità. Liberi di Scegliere”, ideato e promosso dall’associazione Biesse – Bene Sociale, guidata dalla presidente nazionale Bruna Siviglia, insieme al Giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Il progetto si ispira all’esperienza concreta del giudice Di Bella, che ha offerto a tanti giovani la possibilità di allontanarsi da contesti mafiosi, per intraprendere un percorso di cambiamento e riscatto. Rivolto alle scuole, agli studenti e alle comunità, “Liberi di Scegliere” è già diventato legge regionale grazie all’approvazione unanime del Consiglio Regionale della Calabria.

Elemento portante del progetto è il concorso nazionale, promosso da Biesse, che prevede la consegna di borse di studio intitolate alle vittime innocenti delle mafie. Gli studenti potranno partecipare presentando elaborati scritti, cortometraggi, poesie, canzoni, disegni o video incentrati sui valori del percorso. I vincitori riceveranno cinque borse di studio da 2.000 euro ciascuna, finanziate dal Consiglio Regionale.

“Liberi di Scegliere” è anche un libro e un film, diventati strumenti educativi adottati da numerose scuole italiane. Il format proposto da Biesse si è trasformato in un vero e proprio percorso culturale, educativo e di prevenzione, che invita i giovani a riflettere sul valore della libertà e della scelta consapevole. Un progetto che ha portato la Calabria all’attenzione nazionale e internazionale come esempio virtuoso, capace di creare un ponte tra Nord e Sud.

L’incontro inaugurale si terrà martedì 21 ottobre alle ore 10:30 presso l’Istituto Comprensivo San Luca – Bovalino.

Interventi istituzionali:

Prof.ssa Margherita Festa , Dirigente scolastica

Prof.ssa Elisa Giampaolo

Dott. Antonio Reppucci , Dott.ssa Matilde Mulè , Dott. Rosario Fusaro , membri della Commissione Straordinaria del Comune di San Luca

Don Gianluca Longo , Parroco della Parrocchia Santa Maria della Petà

Emanuele Mattia, Garante dell’infanzia e adolescenza della Città Metropolitana

Introduce e modera Bruna Siviglia, presidente nazionale e fondatrice di Biesse. Porterà la sua testimonianza Luigi Bonaventura, noto come “il bambino soldato”.

Conclude il Giudice Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Seguirà un dibattito con gli studenti.

La presidente Bruna Siviglia ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica, ai docenti e a tutta la Commissione Straordinaria per l’impegno dimostrato e per il sostegno concreto al progetto.