Regionali, Tridico: “Nostra prima azione per Metrocity sarà distribuire all’ente le sue funzioni. Mancata concessione dalla Regione è fatto grave”

“Reggio Calabria “lavora” al 30% delle sue possibilità perché ancora la Regione non ha trasferito alla Città metropolitana le funzioni come, ad esempio, quelle che riguardano i settori dell’edilizia scolastica, il trasporto pubblico e la gestione del territorio. Tutto questo non è accettabile”.

Lo afferma, in una dichiarazione, Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista. “Che la Regione non abbia concesso le deleghe alla Metrocity – aggiunge Tridico – è fatto grave. La nostra prima azione per la Città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni. Non è concepibile che si giochi a fare i dispetti sulla base della differente appartenenza politica tra Occhiuto ed il sindaco metropolitano Falcomatà. Questi sono atteggiamenti che vanno in contrasto con la democrazia: Reggio Calabria merita rispetto”.