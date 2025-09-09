Scirubetta 2025: il gelato torna protagonista a Reggio Calabria

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà giovedì 11 settembre alle ore 11:30 la conferenza stampa di presentazione di Scirubetta 2025, il Villaggio del Gelato Artigianale che trasformerà ancora una volta il Lungomare Falcomatà nella capitale mondiale del gelato.

L’appuntamento, aperto alla stampa, vedrà la partecipazione di maestri gelatieri, rappresentanti istituzionali e un parterre di ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della comunicazione nazionale.

Tra i nomi confermati all’evento: Luciano Pignataro – Giornalista e curatore di “50 Top”, Fabrizio Carrera – Direttore di Cronache di Gusto – Alberto Lupini – Direttore di Italia a Tavola, Bruno Gambacorta ideatore di Tg2 Eat Parade e Giornalista Rai, Giusy Ferraina direttore Radio Food, Giulia Mancini Repubblica, Donata Marrazzo Sole24ore, Franco Cesare Puglisi editore Editrade e direttore di Punto.it– firme autorevoli del giornalismo enogastronomico. Insieme a loro Edoardo Raspelli – Decano della critica gastronomica italiana, dal Corriere della Sera alle tv nazionali.

Scirubetta come agorà del gelato?

La conferenza stampa sarà l’occasione per svelare il programma dell’edizione 2025, che si preannuncia come la più ricca e ambiziosa di sempre. Oltre alle degustazioni e ai laboratori, grande spazio sarà dedicato ai talk tematici, veri e propri momenti di confronto tra professionisti, giornalisti e opinion leader. L’obiettivo? Fare di Scirubetta un osservatorio privilegiato sulle tendenze, le innovazioni e le sfide del mondo del gelato artigianale.

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, insieme ai rappresentanti della Città Metropolitana e ai partner istituzionali come Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (sarà presente anche la direttrice Fulvia Caligiuri), illustrerà le novità, le collaborazioni internazionali e il respiro culturale dell’evento, che si conferma come crocevia di sapori, idee e visioni.

L’appuntamento è fissato: giovedì 11 settembre, ore 11:30, presso la sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.