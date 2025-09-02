Reggio, Plastic Free: nuova giornata ecologica a Punta Pellaro

Ricominciano le attività di Plastic Free per l’ambiente: il primo appuntamento dopo la pausa estiva sarà sul rettilineo di Punta Pellaro.

I volontari dell’associazione, che ormai da diversi anni stanno operando su tutto il territorio nazionale per contrastare i danni derivanti dall’inquinamento da plastica, sono pronti a riunirsi per un nuovo clan up sulla spiaggia di Pellaro.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Pro Loco Reggio Sud, è per sabato 6 agosto alle ore 09:30 alla Statua del Cristo.

Grandi e piccini sono invitati a prendere parte all’iniziativa, che mira a sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità dei rifiuti abbandonati illecitamente sul litorale, in prossimità del mare.

“Torniamo carichi e pieni di energia dopo la breve pausa di agosto. Abbiamo monitorato per tutta l’estate il nostro territorio, raccogliendo le segnalazioni dei nostri concittadini, e adesso siamo pronti a rimetterci a lavoro per prenderci cura insieme a loro della nostra Reggio”, dichiarano i referenti reggini di Plastic Free.

La partecipazione all’evento di sabato è libera e gratuita, ma è necessario registrarsi all’appuntamento cliccando “Partecipa” al link

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12515/6-set-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.