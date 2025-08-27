Gerace: inaugurata la Scuola dell’infanzia Azzurria Merici

Il 21 agosto 2025 la comunità di Gerace ha vissuto un momento di grande festa e di profonda emozione con l’inaugurazione della nuova Scuola dell’infanzia Azzurria Merici di Merici. Un’opera attesa da anni, che restituisce al territorio non solo una struttura moderna e funzionale, ma soprattutto un segno concreto dell’attenzione che l’Amministrazione comunale rivolge ai più piccoli e alle loro famiglie.

La serata, aperta dalla celebrazione della Santa Messa, ha visto la partecipazione di tanti cittadini, che hanno condiviso insieme al sindaco Rudi Lizzi e all’intera Amministrazione la gioia per questo importante traguardo. L’evento è stato arricchito da momenti di musica e tradizione popolare, a testimonianza del forte legame tra la comunità e il suo futuro.

Un’opera pensata per i bambini e le famiglie

La Scuola dell’infanzia Azzurria Merici è stata concepita secondo criteri moderni e innovativi: massima sicurezza antisismica, efficienza energetica, abbattimento delle barriere architettoniche, spazi verdi e giardini dove i bambini potranno crescere a contatto con la natura. Aule accoglienti e laboratori creativi offriranno ai piccoli la possibilità di esprimersi attraverso arte, musica e teatro, in un percorso educativo capace di valorizzare le loro potenzialità.

«Questa scuola è la loro casa speciale, il luogo dove imparare, giocare, scoprire e crescere insieme» – ha dichiarato il sindaco Rudi Lizzi, rivolgendosi ai bambini e alle famiglie presenti.

Una scelta che guarda al futuro

L’inaugurazione della Scuola dell’infanzia Azzurria Merici non è soltanto un atto amministrativo, ma un gesto che parla di futuro e di comunità. «Prendersi cura dell’infanzia significa costruire basi solide per il domani. Con questa scuola vogliamo sostenere i genitori e accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita» – ha aggiunto il sindaco.

L’opera restituisce vita a un edificio che, per decenni, aveva rappresentato un punto di riferimento per gli abitanti di Merici e delle contrade vicine, trasformandolo in un centro educativo moderno, sicuro e inclusivo.

Una comunità che cresce insieme

Con questa inaugurazione, l’Amministrazione comunale conferma il suo impegno nel rafforzare i servizi per le famiglie e nell’investire sulla qualità della vita dei cittadini. La Scuola dell’infanzia Azzurria Merici diventa così simbolo di una comunità che non dimentica le sue radici, ma che guarda al futuro con fiducia, costruendo spazi che favoriscono coesione, crescita e speranza.

Un segnale chiaro che Gerace vuole essere sempre più una città viva, accogliente e capace di rispondere ai bisogni dei suoi cittadini, a partire dai più piccoli.



Un invito alla partecipazione collettiva

Per rendere questa iniziativa davvero inclusiva, invitiamo i cittadini di Gerace a comunicare il proprio punto di vista e le proprie idee. Ogni suggerimento sarà utile per rafforzare il nostro impegno verso una comunità più coesa e solidale.

È possibile scrivere alla mail: comunicazione@comune.gerace.rc.it.