Divieto di occupazione suolo pubblico lungo il percorso della processione Sacra Effigie della Madonna della Consolazione nei giorni 13 e 16 settembre 2025

Con ordinanza dirigenziale del Settore “Sviluppo Economico – Cultura e Turismo” del Comune di Reggio Calabria è stato disposto il divieto di occupazione suolo pubblico nei giorni 13 e 16 settembre lungo il percorso della processione della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione, che dalla Basilica dell’Eremo viene portata alla Basilica Cattedrale in occasione delle Festività Mariane.

In particolare, al fine di assicurare il regolare svolgimento della processione e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza pubblica, si è ritenuto che il percorso debba risultare libero da qualsiasi allestimento su suolo pubblico, il 13 settembre lungo il seguente percorso: Via Eremo – Via Cardinale Portanova – Viale Amendola – Corso Garibaldi – Piazza Duomo; il 16 settembre lungo il seguente percorso: Piazza Duomo – Corso Garibaldi – Via Osanna – Via Miraglia – Via Pietro Poti – Corso Garibaldi – Via Aspromonte – Via Nino Bixio – Via Caprera – Corso Garibaldi.

L’ordinanza dispone dunque che tutti i gestori dei pubblici esercizi situati presso le vie indicate provvedano alla rimozione di qualsiasi allestimento (gazebo, pedane, sedie, tavolini, fioriere, ecc.,) insistente su suolo pubblico.