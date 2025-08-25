Erogazione idrica Reggio Calabria: possibili fenomeni di intorbidimento

Facendo seguito alla criticità già segnalata, precisando che la funzionalità dell ipot è stata ripristinata, informiamo che, stante il repentino vuotamento delle vasche di carico dell impianto, delle condotte di adduzione e quindi il successivo riempimento consequenziale, al momento del ripristino dell’erogazione presso le utenza, potrebbero verificarsi dei fenomeni di intorbidimento della risorsa.

Ciò premesso, si suggerisce di utilizzare la risorsa, fino al conseguimento della normale limpidezza, per esclusivi usi igienico sanitari.

Nel contempo verrà richiesta all Amministrazione l’emissione di Ordinanza di non potabilità e in parallelo sarà attivato un piano di campionamenti tale da poter garantire, nel minor tempo possibile, il ripristino della potabilità.

Seguiranno ulteriori comunicati.