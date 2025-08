Ferrante (FI) agli Stati generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria: “Con piano di investimenti infrastrutturali Sud corre ad alta velocità”

“Con il piano di investimenti infrastrutturali senza precedenti che come Governo abbiamo messo in campo, il Sud può correre ad alta velocità e trainare la crescita di tutto il Paese. Stiamo attuando interventi di modernizzazione della rete stradale attesi da anni, accelerando la realizzazione delle grandi opere ferroviarie e aprendo migliaia di cantieri, con l’obiettivo di superare l’immobilismo ideologico che ha pesato come un macigno sui nostri territori”.

Lo ha detto, intervenendo agli Stati generali del Mezzogiorno organizzati da Forza Italia a Reggio Calabria, il deputato azzurro e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

“Per il Mezzogiorno – ha aggiunto – si apre una stagione di rinascita che consentirà di colmare gli atavici divari infrastrutturali, sprigionando finalmente tutte le sue potenzialità. Con il nostro governo il Sud sta ripartendo, grazie in particolare alla sensibilità di Forza Italia che da sempre l’ha messo in cima all’agenda politica. Lo confermano, ad esempio, gli investimenti per ben 37 miliardi in Calabria e 23 miliardi in Sicilia con cui saranno finanziati gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie. Lo dimostrano anche opere strategiche come l’alta velocità Napoli – Bari, il cui stato di avanzamento è in linea con il cronoprogramma e che, con la rimodulazione, ha visto aumentare gli investimenti in quota Pnrr a oltre 2,1 miliardi, con un incremento di oltre 900 milioni: di recente è stato completato lo scavo di altre due gallerie, a dimostrazione di come l’opera proceda spedita. O, ancora, l’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, opera destinata a rivoluzionare i collegamenti al Sud i cui lavori sono partiti su nostro impulso: è già attiva la prima delle quattro talpe per lo scavo delle gallerie nel lotto 1a tra Battipaglia e Romagnano, che prevede interventi per 2,9 miliardi di euro interamente finanziati anche con fondi Pnrr, mentre altri due lotti sono finanziati con fondi nazionali, incluso il raddoppio della galleria Santomarco in provincia di Cosenza che è attualmente in fase di gara. Chi ha lanciato allarmi infondati parlando di tagli è smentito dai fatti: nessun definanziamento, ma un’infrastruttura prioritaria per il Paese che finalmente ha preso il via”.

“Ora – ha sostenuto ancora – è il momento di dare vita anche la madre di tutte le opere, un altro sogno del nostro presidente Silvio Berlusconi che sta per realizzarsi: il Ponte sullo Stretto, un ponte verso l’Europa e verso il futuro, con l’approvazione finale del progetto definitivo da parte del Cipess attesa ormai a giorni. Con capacità di visione, senso di responsabilità e pragmatismo stiamo restituendo al Sud il ruolo di protagonista nelle politiche di Governo, puntando anzitutto sulle infrastrutture nella consapevolezza che non rappresentano solo opere pubbliche ma strumenti di coesione nazionale, di sviluppo economico e di tutela della libertà, per giovani e imprese, di scegliere di rimanere nei propri territori e – ha concluso Ferrante – contribuirne al rilancio e alla crescita”.