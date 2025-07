“Un’estate mancata”: l’iniziativa dei giovani di Forza Italia a Reggio Calabria

“Un cartellone di eventi estivi piegato alla logica della visibilità elettorale, non della progettazione culturale e turistica”: questa la sintesi della critica emersa nel corso dell’iniziativa “Un’estate mancata”, promossa e organizzata dal Coordinamento di Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria, tenutasi ieri 17 luglio presso il Net1 Beach Club.

Un’occasione di confronto per i giovani militanti, promosso per denunciare le numerose criticità legate alla programmazione estiva: oltre 500 eventi e un budget di circa 1,4 milioni di euro che rivelano, tuttavia, la mancanza di una vera visione strategica, culturale e turistica per la nostra città.

A moderare il dibattito, il coordinatore Giuseppe Camera, che in apertura dichiara: “È evidente che la programmazione estiva è deficitaria. Noi pensiamo si potesse fare sicuramente meglio, basti pensare al Sunsetland Fest, che ha assorbito mezzo milione di euro, ma senza portare nomi capaci di fare la differenza. Il paragone con il Roccella Summer Festival è inevitabile: lì si promuove il territorio, qui si spreca”.

Presente anche Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria: “Il programma dell’Estate Reggina fa acqua da tutte le parti, salvo qualche piccola parentesi – dichiara Milia- Via Marina e lungomare sono all’abbandono. L’Estate Reggina, per come è stata concepita, non è all’altezza della città”.

Tanti gli interventi dei giovani militanti, tra critiche e soluzioni possibili, con un ventaglio di alternative proposte per le programmazioni dei prossimi anni: dal coinvolgimento degli operatori degli sport del vento (vela, windsurf, kitesurf) per valorizzare la vocazione turistica dello Stretto, a quello degli studenti universitari, vera anima della classe giovanile cittadina.

Le critiche riguardano poi anche le tempistiche: tardiva la presentazione del cartellone, con un progetto, anche dal punto di vista grafico, confusionario e dispersivo: “è assurdo che, con i flussi turistici in continuo aumento, grazie ai voli Ryanair, quest’ Amministrazione arrivi sempre impreparata. Il grande lavoro messo in atto dall’ On. Cannizzaro per la rinascita dell’aeroporto e dal Presidente Occhiuto è la sola, grande nota positiva di questa stagione turistica e di quelle che verranno. Ma è chiaro che la città è arrivata impreparata. Manca una programmazione tempestiva, un progetto turistico di rilievo, una visione chiara di come questa città debba collocarsi all’interno del panorama regionale, nazionale e internazionale nel campo dell’offerta turistica” è la conclusione dei giovani militanti.