Reggio Calabria: i bambini dell’Hub Famiglia in visita a Palazzo San Giorgio

Nell’ambito delle attività del centro estivo che accompagna i bambini e i ragazzi dalla chiusura delle scuole fino al 31 luglio, si è svolto, giovedì 25, un incontro importante con le Istituzioni locali; ed in particolare: con il Prefetto Clara Vaccaro ed il Sindaco della Città di Reggio Calabria.

I bambini sono stati accolti a Palazzo San Giorgio dal consigliere comunale Carmelo Versace, in rappresentanza del Sindaco, e dall’assessora al Welfare Lucia Nucera.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di conoscenza delle istituzioni; uno dei quattro itinerari educativi previsti dal centro estivo pensato per promuovere nei bambini la conoscenza del territorio, la consapevolezza dei propri diritti e doveri e la fiducia nelle istituzioni.

Per tanti bambini è stata la prima occasione per incontrare personalmente figure che rappresentano lo Stato e la comunità locale; un’esperienza emozionante e significativa che contribuisce a rafforzare il loro senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla vita collettiva.

Ricordiamo che l’Hub Famiglia è un servizio del settore Welfare del Comune di Reggio Calabria (rafforzamento degli interventi di inclusione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà – QSFP) gestito dal Consorzio Macramè attraverso le sue quattro realtà aderenti – CERESO, Res Omnia, Don Italo Calabrò e Demetra – da anni impegnate nella promozione del benessere di bambini, ragazzi e famiglie.

L’Hub offre anche servizi come lo spazio neutro per le relazioni familiari e la mediazione familiare e linguistico-culturale. Viene garantita la continuità del servizio con accesso a bonus, agevolazioni e supporto all’inserimento lavorativo. Vengono inoltre promosse attività culturali e gruppi di confronto per genitori, nonni e adolescenti.

“L’Hub Famiglia nasce con la missione di realizzare un complesso di azioni integrate, volte al perseguimento di specifici obiettivi socio-educativi per adulti, minori e famiglie”. Queste le parole sull’iniziativa di Lucia Anita Nucera assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria che prosegue:”La nostra proposta mira ad attivare interventi per garantire la qualità della vita, i diritti di cittadinanza, pari opportunità e non discriminazione, mobilitando al contempo le risorse della comunità. Il servizio Hub Famiglia è strutturato con l’approccio del servizio sociale di comunita’ per rispondere efficacemente sia alla funzione di tutela che a quella di prevenzione”.