Aperti i servizi igienici all’Arena dello Stretto: gratuiti per cittadini e turisti

A darne comunicazione è l’Assessore all’Ambiente, Filippo Burrone, che ha seguito in prima persona l’iter per garantire la riattivazione del servizio

Riaprono ufficialmente i servizi igienici situati presso l’Arena dello Stretto, una delle aree più frequentate e suggestive della città. A darne comunicazione è l’Assessore all’Ambiente, Filippo Burrone, che ha seguito in prima persona l’iter per garantire la riattivazione del servizio, puntando a migliorare l’accoglienza e il decoro urbano in vista dell’intensificarsi dei flussi turistici estivi.

«Si tratta di un servizio essenziale – ha spiegato Burrone – che abbiamo voluto rendere completamente gratuito, per offrire ai cittadini e ai visitatori un’accoglienza più dignitosa e funzionale, in linea con gli standard di una città turistica. L’Arena dello Stretto è un punto simbolico e molto frequentato: è nostro dovere garantirne la fruibilità in ogni aspetto, compresa l’igiene pubblica».

Sarà la società comunale Castore SPL s.r.l. a provvedere all’apertura e alla pulizia degli stessi, che saranno utilizzabili in forma gratuita, secondo il programma che dal 20 giugno al 27 luglio da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 00.00, da venerdì a domenica dalle ore 10 alle ore 02.00; dal 28 luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 02.00; dall’1 settembre al 5 ottobre da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 00.00, da venerdì a domenica dalle ore 10 alle ore 02.00.