Rosarno (RC), al via i lavori per la realizzazione della nuova mensa in località Bosco-Stradone V

L’Amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, comunica con soddisfazione l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la realizzazione della nuova mensa a servizio della scuola dell’infanzia in località Bosco – Stradone V, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca, componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Il progetto, interamente finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ha un importo complessivo pari a 1.070.400,00 euro, e rappresenta un importante intervento volto a migliorare la qualità del sistema scolastico cittadino, promuovendo l’estensione del tempo pieno e fornendo un supporto concreto alle esigenze delle famiglie.

L’aggiudicazione dei lavori è avvenuta a seguito di procedura negoziata tramite piattaforma Tuttogare, con consultazione di cinque operatori economici. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta S.F. Costruzioni S.R.L., con sede in Vibo Valentia, che ha presentato un ribasso del 4,4% sull’importo base, per un totale lavori di € 691.453,85 oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza. Il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 12 maggio 2025, e i lavori

inizieranno ufficialmente venerdì 16 maggio 2025.

La Giunta Comunale, con delibera n. 128 del 2 settembre 2024, ha dato indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Domenica Corigliano, di procedere con l’adesione alla misura ministeriale per la realizzazione dell’opera, avviando così l’iter che ha portato alla concreta attivazione del finanziamento.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Teodoro De Maria, che dichiara: « Grande entusiasmo per questo importante traguardo. Vista la difficile situazione delle mense scolastiche presente a Rosarno, con il cibo che veniva portato ai bambini e preparato fuori dal territorio, ho prestato sin da subito attenzione alla questione. Mi sono prodigato al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione della mensa, dove sarà possibile cucinare in loco il cibo. Sarà costruita al Bosco, ma potrà essere a disposizione di tutte le scuole di Rosarno».

La realizzazione della mensa rappresenta un passo fondamentale nel miglioramento delle strutture educative del territorio e una risposta concreta al bisogno di conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie.

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi previsti, nella ferma convinzione che investire nella scuola significhi investire nel futuro della comunità.