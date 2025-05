Reggio, torna a riunirsi il Consiglio comunale: si vota il rendiconto di gestione 2025

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale a Reggio Calabria. Il presidente Vincenzo Marra ha convocato l’assemblea cittadina in seduta ordinaria il 31 maggio 2025, alle ore 8:30, presso Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio; per procedere alla discussione del seguente argomento posto all’odg:

Approvazione del Rendiconto della gestione 2025 per l’esercizio 2024 ai sensi dell’Ar t 227, DLGS. n° 267/2000 .

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andasse deserta, per mancanza di numero legale, si procederà alla seconda convocazione nel giorno 04 giugno 2025; sempre alle ore 8:30.