Più Europa e Possibile organizzano un banchetto informativo sul referendum dell’8 e 9 giugno a Reggio Calabria

Giovedì 9 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, in piazza Camagna, i partiti Più Europa e Possibile saranno presenti con un banchetto informativo dedicato ai quesiti referendari in programma per i prossimi 8 e 9 giugno 2025.

L’iniziativa, che non a caso viene organizzata in occasione della Giornata dell’Europa, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sulle ragioni del voto e sui contenuti della consultazione referendaria, in un clima di confronto aperto e partecipato.

«Crediamo nel valore della partecipazione democratica e nell’importanza di fornire ai cittadini strumenti per un voto consapevole, dichiara Antonino Santisi, coordinatore cittadino di Più Europa. Il nostro obiettivo è offrire informazioni chiare, che si pongano l’obiettivo di contrastare la disinformazione stimolando un dibattito pubblico serio».

Sulla stessa linea anche Silvia Giandoriggio, portavoce di Calabria Possibile: «Il referendum è un’occasione fondamentale per far sentire la propria voce. Vogliamo creare uno spazio in cui le persone possano porre domande, confrontarsi e sentirsi protagoniste di un processo democratico che le riguarda direttamente».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Partecipare è un modo per contribuire attivamente al futuro del nostro Paese.