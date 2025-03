Reggio Calabria: convocazione Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il presidente del civico consesso, Vincenzo Marra, ha convocato il Consiglio comunale per il prossimo 17 marzo, alle ore 8:30, e in seconda convocazione il giorno successivo allo stesso orario. All’ordine del giorno della seduta del 17-18 marzo, tra le altre cose, l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2025/2027 e la donazione del monumento cittadino dedicato all’Arma dei carabinieri.

Altra seduta del Consiglio comunale è prevista per il 29 marzo alle 8:30, con seconda convocazione fissata per il 31 marzo allo stesso orario. In questo caso è stato inserito all’ordine del giorno un unico punto riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027.

Entrambe le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula “Repaci” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, essendo indisponibile per lavori di ristrutturazione la sala “Battaglia” di Palazzo San Giorgio.