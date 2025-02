Villa San Giovanni, Circolo PD Tonino Giordano: “Sapere è potere. La trasparenza è un dovere: in Commissione Territorio, con Doglioni, ci saremo anche noi nella seduta pubblica”

“E’ bene essere chiari.

Per noi Democratici se un’Istituzione o una Società in house vengono a Villa SG per affrontare la tematica “Ponte” con gli Amministratori, non può trattarsi sempre di “incontri tra pochi”; ci vogliono spazi pubblici di ascolto e successiva analisi.

Non va bene neppure che alcuni Consiglieri di Minoranza vadano a Roma per essere “rassicurati” dal potente di turno circa l’iter di un Progetto che considerano cosa loro per eredità “Berlusconiana”; non si aiuta così la consapevolezza pubblica sull’Opera.

A dover essere “rassicurata”, infatti, e’ l’intera Città e non Forza Italia o la Lega Nord.

Se il Presidente Ciucci (Società Stretto di Messina) o il Presidente Doglioni (INGV) – che rappresentano soggetti pubblici – interloquiscono con gli Organi Consiliari su un tema che e’ “carne viva” per tutti i villesi, per gli espropriandi, per il futuro stesso della Citta’, e’ necessario che la Città lo sappia e che possa partecipare.

Apprendiamo con piacere dalla stampa che la prossima venuta a Villa del Presidente Doglioni sarà per partecipare ad una seduta della Commissione Consiliare Territorio, allargata ai consiglieri tutti e ai tecnici.

Bene!

Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche e, per tanto, chiediamo alla Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione Territorio, a tutti i Consiglieri di dare ampia pubblicità (anche attraverso gli organi di stampa e i “Social”) del giorno e dell’ora della seduta cui parteciperà il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Noi Democratici ci saremo !

Questo si’ che e’ un “metodo” pubblico e democratico – davvero giusto e proficuo – da applicare sempre:

sapere e’ potere. La trasparenza e’ un dovere!”.

Così in una nota Enzo Musolino, segretario cittadino Circolo Partito Democratico “T. Giordano” Villa SG.