Il Ministero dell’Università e della Ricerca: “Modifica statuto Università Dante Alighieri non ha effetti”

Una nota dell’Ufficio stampa del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha chiarito che la recente modifica allo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 dicembre 2024, è priva di effetti. La decisione deriva dal fatto che l’approvazione di tale atto non ha completato l’iter di controllo richiesto dalla normativa vigente.

Secondo quanto specificato, la legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede che il Mur eserciti un controllo di legittimità e di merito sulle proposte di modifica agli statuti avanzate dagli Atenei. Nel caso specifico dell’Università “Dante Alighieri”, tale controllo non si è concluso. Prima della pubblicazione del Decreto Rettorale in Gazzetta Ufficiale, il Ministero aveva richiesto alcune integrazioni documentali necessarie per completare l’istruttoria. Tuttavia, queste integrazioni non sono state fornite dall’Ateneo.

Di conseguenza, la procedura necessaria per rendere effettiva la modifica statutaria non può considerarsi terminata. Fino al completamento dell’iter richiesto e all’ottenimento del via libera definitivo da parte del Mur, la modifica rimane priva di efficacia legale.