La musica incontra la solidarietà: Concerto di beneficenza a supporto dei progetti della Caritas Diocesana

Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18:30, nel Salone del Centro Pastorale Diocesano di Locri, si terrà un Concerto di Beneficenza organizzato dalla Eureka Cello Academy e dalla Caritas Diocesana di Locri-Gerace con la collaborazione della Fondazione Santa Marta e della testata online LenteLocale. L’evento, un appuntamento speciale all’insegna della musica e della solidarietà, vedrà protagonista l’orchestra di violoncelli Sfracellos diretta dal Maestro Giovanni Curinga e sarà presentato dalla Prof.ssa Simona Masciaga.

Il ricavato della serata, raccolto attraverso offerte libere, sarà infatti interamente devoluto ai servizi di accoglienza per donne e minori già attivati dalla Caritas Diocesana grazie ai fondi dell’8xmille. Questi servizi includono il progetto Santa Caterina d’Alessandria, realtà impegnata quotidianamente nel supporto di donne e minori vittime di violenza. Le attività svolte comprendono supporto psicologico, percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro e sostegno scolastico per i minori, che hanno già garantito accoglienza continuativa a oltre 50 beneficiari. Tuttavia, l’incremento delle richieste di aiuto rende necessario un ampliamento delle strutture, con l’obiettivo di offrire spazi più adeguati alle donne con esigenze particolari, come programmato nell’ambito del progetto di realizzazione di una nuova casa protetta sul territorio.

Questo concerto rappresenta solo il primo di una serie di eventi solidali che si terranno nel corso dell’Anno del Giubileo, un periodo dedicato alla riflessione e all’impegno per costruire una comunità più accogliente e solidale.

La solidarietà e l’attenzione verso i più fragili sono infatti alla base del messaggio cristiano e questo concerto rappresenta un esempio concreto di come la bellezza della musica possa unirsi alla forza del bene comune per rispondere alle necessità della comunità.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale: un momento di condivisione e speranza, per contribuire insieme alla costruzione di un futuro migliore per chi vive in situazioni di vulnerabilità.