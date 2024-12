Derive Festival, per la settima edizione due tappe a teatro con Queen Experience e Cc Winning e la sua band

Nato nel 2018 e organizzato dall’associazione Laboratori Musicali di Teresa Mascianà, con la direzione artistica di Ettore Castagna, il Festival ha come obiettivo la valorizzazione delle contrade e dei beni culturali poco conosciuti

Il Derive Festival, festival itinerante di musica divergente e trekking urbano, è stato presentato qualche giorno fa a La Saletta, sede dell’associazione Laboratori Musicali APS-ETS di Reggio Calabria, presieduta da Teresa Mascianà.

Quest’anno il Festival si presenta in veste invernale con un programma che si estende tra febbraio e aprile 2025, e proseguirà con eventi estivi. Per questa edizione, il Festival coinvolgerà il Comune di Reggio Calabria e il Comune di Villa San Giovanni, con la collaborazione di 10 associazioni locali.

Patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Reggio Calabria, il festival arriva alla sua settima edizione proponendo due concerti a teatro, come parte di un esperimento di destagionalizzazione che estende la stagione estiva proponendo eventi anche nei mesi invernali, nelle aree coperte della città metropolitana.

Nato nel 2018 e organizzato dall’associazione Laboratori Musicali con la direzione artistica del noto antropologo Ettore Castagna, il Derive Festival ha come obiettivo la valorizzazione delle contrade e dei beni culturali poco frequentati della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Festival si distingue anche per la promozione di generi musicali di nicchia, ma di grande valore artistico. Nel corso delle edizioni passate, hanno calcato i palchi del festival artisti del calibro di Nada, Marina Rei, ‘O Zulù, Folkabbestia, Lorenzo Kruger, A Toys Orchestra, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Re Niliu, Eusebio Martinelli e Gipsy Orkestar, Daniele Sepe, Capitan Capitone, Kiave, Rhegium Jazz Orchestra, The Niro, Soviet Soviet, Villazuk, Pino Marino, Fabio Macagnino, Killing Cartisano, Carmine Torchia, Emanuele Colandrea, Zaminga, Murnau e Alex Perdido.

Il primo appuntamento avrà luogo il 27 dicembre 2024 alle ore 19.00, presso l’ex Politeama Siracusa (attualmente sede del Burger King), nel cuore di Corso Garibaldi, che ospiterà una serata all’insegna della musica rock. I Queen Experience, band tributo ai Queen nata nel 2013 a Reggio Calabria, si esibiranno in un tributo alla leggendaria band britannica. Il gruppo, formato da Antonio Chilà (voce e pianoforte), Giorgio Stiriti (chitarra), Domenico Mazza (basso) e Alessio Mauro (batteria), offrirà un’interpretazione coinvolgente dei classici dei Queen, catturando l’essenza e l’energia dei loro più grandi successi.

Il secondo appuntamento si terrà il 28 dicembre 2024 alle ore 21.00, al Teatro Primo di Villa San Giovanni, fondato e gestito dall’associazione culturale Teatro Primo Natale Parisi, in Via delle Filande. La serata vedrà protagonista il cantautore scozzese Cc Winning e la sua band The Train of Love, che presenteranno il nuovo disco “Victims of the Tide”. Il lavoro è un mix eclettico di canzoni e stili che si fondono in un album coeso, basato su storie reali di persone e contesti sociali. In apertura, si esibirà il musicista reggino Walter Brancatisano, noto per il suo stile chitarristico che fonde delta blues, country e rhythm and blues, presentando alcuni dei suoi brani inediti. L’ingresso ai concerti è gratuito.

Vi aspettiamo per una nuova edizione del Derive Festival, tra musica di qualità, bellezze del territorio e l’entusiasmo di una città sempre più protagonista della scena musicale. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del festival o seguiteci sui nostri canali social. DERIVE FESTIVAL 7° edizione 2024

Festival di musica divergente e trekking urbano – 27 e 28 /12/2024 Organizzato da Associazione Culturale Laboratori Musicali di Reggio Calabria

Direzione Artistica Ettore Castagna

Co-produzione artistica Gabriele Marcianò

Web and Graphic design Director Cinzia Palumbo

Segreteria di Produzione Maria Piccolo Winning

Responsabile Tecnico audio e luci Gigi Marino ,

tour manager Federico De Paoli.