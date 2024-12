Le società esecutrici del DroneShow “Reggio sei un incanto” hanno appena comunicato che a causa delle condizioni meteo sfavorevoli ed in particolare del vento a circa 45 km/h, con raffiche fino 63 km/h, che perdureranno per tutta la serata, la replica dello spettacolo prevista per oggi lunedì 23 dicembre non potrà essere effettuata.