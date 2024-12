Ok della Camera al finanziamento “salva Festival”, la 45esima edizione di “Rumori Mediterranei” a Roccella Jonica si farà: stanziati 100mila euro

Dopo la scomparsa del prof. Vincenzo Staiano, storico Direttore Artistico ed anima del Festival Internazionale del Jazz “Rumori Mediterranei”, le incertezze legate alla disponibilità di risorse per poter dare continuità alla manifestazione avrebbero potuto concretamente far chiudere i battenti ad uno dei Festival che ha fatto la storia del Jazz in Italia.

Il motivo lo spiega il Sindaco di Roccella Vittorio Zito: “Era la straordinaria competenza e, soprattutto, il grande prestigio di cui godeva il prof. Staiano a consentirci, ogni anno, di acquisire l’impegno degli artisti anche in assenza di formale incarico, in attesa degli esiti degli avvisi regionali che sostengono le più importanti iniziative turistico culturali della nostra regione. Per questo durante un incontro istituzionale ho avuto modo di rappresentare questa forte preoccupazione all’on. Francesco Cannizzaro, che ha subito dimostrato totale disponibilità ad assumere ogni iniziativa utile a salvare il Festival”.

Qualche giorno fa, quell’impegno ha trovato piena realizzazione: su sua iniziativa, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato una previsione di legge che stanzia un contributo di 100.000 euro per la realizzazione della 45esima edizione di “Rumori Mediterranei” in programma per fine estate. Si tratta, realmente, di un intervento “salva Festival”, perché con la certezza di questa disponibilità, il Comune può lavorare per tempo e attivamente per la ridefinizione dell’assetto che guiderà la manifestazione nei prossimi anni.

“All’on. Cannizzaro va il nostro sentito e convinto ringraziamento per la grande sensibilità dimostrata e per il coraggio e la determinazione con cui ha voluto sposare la difesa di una manifestazione che non è patrimonio di una città o di una comunità, e men che meno di una parte politica, ma di tutta la Calabria e del Paese”, ha evidenziato il Sindaco. “Nel passato il Festival è stato spesso terreno di scontri politici e alcune scelte delle Amministrazioni Regionali, dettate da rivalse o rancori, ne hanno addirittura messo in discussione la sopravvivenza. Quanto fatto dall’on. Cannizzaro – ha concluso Zito – rappresenta un esempio di buona politica, quella che deve unire tutti i decisori politici calabresi quando c’è da difendere esperienze che portano in alto il nome della nostra regione in Italia e nel mondo”.

L’inizio del “Jazzy Christmas and Happy New Year”, che sarà dedicato alla memoria di Vincenzo Staiano, non poteva, quindi, avere migliore avvio. Dal 27 al 30 dicembre e l’1 gennaio, Roccella vi aspetta per stare insieme ascoltando, come sempre, ottima musica.