Disabili: profili occupazionali e ruolo del Disability Manager

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità resta, malgrado i progressi normativi, un nodo ancora critico. Secondo i dati forniti dall’Istat, nel 2022, su una popolazione di quasi 3 milioni di persone con limitazioni gravi, è occupato solo il 33,5% di esse, a fronte di una media generale del 60,2%. Tra le iniziative normative degne di nota va sottolineata la legge n. 227/21 che ha sancito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, con oltre 200 dipendenti, di nominare il Disability Manager. Si tratta di una figura professionale emersa negli ultimi anni in risposta alle crescenti esigenze di inclusione e accessibilità nelle aziende e nelle istituzioni pubbliche, ancora poco diffusa nel nostro Paese, ma il cui ruolo è destinato a crescere. L’obiettivo di questo professionista è di implementare pratiche e politiche che favoriscano l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, migliorando l’accessibilità dei luoghi di lavoro e promuovendo un ambiente più accogliente e rispettoso delle diversità. Trasversale all’organizzazione, con funzioni multidisciplinari e complesse, il Disability Manager ha il compito di garantire, oltre che l’accessibilità “fisica” alle strutture aziendali e ai processi organizzativi, la creazione di un clima aziendale favorevole all’inclusione, contrastando pregiudizi e stereotipi. Svolge un ruolo di facilitatore nei rapporti tra le persone con disabilità e le strutture, individuando e contribuendo, di volta in volta, a seconda delle situazioni e delle specificità dei singoli casi, a trovare le soluzioni più idonee a realizzare una vera inclusione lavorativa. Nell’idea di dare concretezza a quel principio di “collocamento mirato”, di “persona giusta al posto giusto” che solo un expertise specifica quale quella di una figura formata ad hoc può garantire: perché diverse sono capacità, potenzialità, attitudini e fabbisogni di una disabilità visiva, auditiva, psichica o motoria, e diverse le soluzioni organizzative da mettere in campo per ogni singola fattispecie. Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro organizza un corso WorkAcademy “Disability Manager: una figura professionale in evoluzione per l’inclusione lavorativa” che si terrà dal 20 al 30 gennaio 2025, in modalità online. Info sul sito www.consulentidellavoro.it .