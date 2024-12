Il coordinatore regionale di Europa Verde annuncia un’iniziativa che si terrà lunedì 16 dicembre a Reggio Calabria: “Motiveremo tutti i no che ci spingono bocciare le proposte del governo Meloni”

«”Perché scendere in piazza è fondamentale”. Con questo obiettivo Alleanza Verdi Sinistra sarà a Reggio Calabria, in piazza Camagna, lunedì 16 dicembre dalle 17, per illustrare i motivi che a nostro avviso bocciano su tutta la linea la legge di bilancio proposta dal governo Meloni».

Così Giuseppe Campana, coordinatore regionale di Europa Verde-Verdi che presenzierà al banchetto insieme al segretario di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro.

«Diciamo no alla manovra – spiega Campana – perché per noi il Ponte non solo è un’opera che non si farà mai, ma soprattutto perché a causa di quell’opera insulsa hanno raschiato il fondo del barile per reperire le risorse necessarie. E lo hanno fatto strappandole a settori chiave come la sanità, in cui si investe sui muri e non in professionalità, in medici ed in infermieri. Lo hanno fatto cancellando infrastrutture necessarie alla nostra regione per renderla più competitiva sui mercati, come l’alta velocità ferroviaria, l’elettrificazione della linea ferroviaria ionica e una moderna statale 106 o tagliando i fondi per la manutenzione stradale che, invece, isola ancora di più i nostri splendidi borghi e le aree interne, condannando i giovani a dover emigrare e gli anziani a non potersi curare. Lo hanno fatto senza alcuna visione, ma solo per essere tristemente ricordati nei libri di storia per una bramosia di “grandeur” del ministro leghista che di grande non ha nulla, se non quello di imprimere un marchio indelebile nel bel mezzo di uno spettacolo naturale unico, qual è lo stretto. Lunedì prossimo a Reggio, con Pignataro avremo modo di motivare tutti i no di Avs a questa legge di bilancio che ruba ai poveri per dare ai ricchi».