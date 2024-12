Reggio: il ministro Tajani ha incontrato i minori stranieri non accompagnati

«Mi impegno a promuovere il modello della Casa dell’Annunziata promosso dalla Comunità di don Benzi per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in sede di Conferenza Stato Regioni». E’ quanto ha dichiarato il vice-premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto oggi a Reggio Calabria al convegno “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze”.

«Sono stato in Africa, – ha continuato il Ministro – conosco le storie dei migranti, il viaggio che compiono e le violenze che subiscono. Sono grato al lavoro che compie il Terzo settore e la Comunità di don Benzi, di cui si celebra il Centenario dalla nascita, per l’opera di accoglienza che svolgono a Reggio Calabria, in Italia e nel mondo».

Prima del convegno il Ministro Tajani ha incontrato i piccoli migranti arrivati, soli, sulle coste italiane e accolti nella Casa dell’Annunziata a Reggio Calabria. La piccola Fatima, 10 anni, vittima di guerra, arrivata sola dalla Siria, gli ha regalato il libro “Figli venuti dal mare“, firmato da tutti i bimbi e ragazzi accolti nella casa, in cui sono raccontate le loro storie di dolore e di speranza.

L’evento reggino si è tenuto in occasione del decimo anniversario dall’apertura della Casa dell’Annunziata, una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, situata a Reggio Calabria e gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.

Nel dibattito sull’analisi del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati sono intervenuti Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell’Annunziata, Don Nino Pangallo della Diocesi di Reggio Calabria, Pasquale Tridico, europarlamentare, Roberto di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Marziale, Garante dell’infanzia della Regione Calabria. Hanno concluso il convegno don Aldo Buonaiuto e Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’incontro è stato moderato da Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.

All’evento hanno partecipato 600 ragazzi delle scuole reggine.

Entrambi gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Nel 2023 sono arrivati in Italia 23mila minori stranieri non accompagnati (MSNA), come si chiamano in gergo tecnico. Il triplo rispetto a dieci anni prima. Se all’inizio il fenomeno dei minori stranieri riguardava ragazzi maschi, prossimi alla maggiore età, oggi l’età dei ragazzini è sempre più bassa ed è in aumento la presenza di ragazze e bambine. Nel convegno si sono raccontate le storie di questi ragazzi e approfondito il modello di intervento dell’Annunziata che, unendo un clima familiare ad una struttura professionalizzata, ha dimostrato di essere una risposta efficace al bisogno di protezione, accoglienza, integrazione e promozione della vita indipendente dei minori migranti soli.