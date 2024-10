Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla statale 106 Var/B tra i territori comunali di Siderno e Grotteria, in provincia di Reggio Calabria.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, tra lunedì 7 e martedì 10 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le 18:00, sarà in vigore la chiusura parziale della carreggiata in direzione Taranto, dal km 14,000 al km 15,500, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 k/h.